Sangiovanni: Il gesto per Giulia che stupisce tutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri sera Sangiovanni si è esibito all’Ariston di Sanremo con la canzone Farfalle. Ma a commuovere il web è stato il dolcissimo gesto verso la sua Giulia. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Sangiovanni e il gesto perla sua GiuliaIeri sera Sangiovanni ha conquistato il pubblico con la sua esibizione a Sanremo. Il giovane artista ha cantato all’Ariston il suo nuovo brano Farfalle. Ma a lasciare i fan senza parole è stato un piccolo dettaglio riguardante Giulia Stabile. Sangio per l’occasione ha indossato un abito tutto rosa, in molti si saranno chiesti il perché di questa scelta. La risposta è arrivata immediatamente: a Sangio il rosa piace molto e lo usa spesso per sconfiggere l’ansia, gli da gioia, serenità e soprattuto lo fa ... Leggi su formatonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri serasi è esibito all’Ariston di Sanremo con la canzone Farfalle. Ma a commuovere il web è stato il dolcissimoverso la sua. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.e ilperla suaIeri seraha conquistato il pubblico con la sua esibizione a Sanremo. Il giovane artista ha cantato all’Ariston il suo nuovo brano Farfalle. Ma a lasciare i fan senza parole è stato un piccolo dettaglio riguardanteStabile. Sangio per l’occasione ha indossato un abito tutto rosa, in molti si saranno chiesti il perché di questa scelta. La risposta è arrivata immediatamente: a Sangio il rosa piace molto e lo usa spesso per sconfiggere l’ansia, gli da gioia, serenità e soprattuto lo fa ...

Advertising

CronacheMc : ARISTON - Da Sangiovanni a Iva Zanicchi, tanti cantanti in gara hanno esclamato la parola dopo la loro esibizione.… - giorgia_musti : ?altro che farsi vedere sui social…altro che mostrare al mondo il proprio amore…lui, in silenzio, fa molto, ma molt… - infoitcultura : Sanremo 2022, Sangiovanni: il romantico gesto per Giulia durante la sua esibizione, la replica della ballerina - mattinodinapoli : #Sanremo2022, il gesto romantico di #Sangiovanni: sul palco con una collana per Giulia - GiuseppeporroIt : Sanremo 2022, ecco perché Sangiovanni si è vestito di rosa e il gesto di Giulia Stabile nei suoi confronti (FOTO)… -