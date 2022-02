Quando gareggia Dorothea Wierer alle Olimpiadi di Pechino 2022? Date, orari, programmi, tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Signore e signori, si comincia. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dal 4 febbraio si prenderanno la scena e le attese in casa Italia non mancano per regalare emozioni alla stessa stregua di quelle Estive a Tokyo (Giappone) dell’anno scorso. Il biathlon sarà uno degli sport che merita le maggiori attenzioni in chiave azzurra. Il Bel Paese non ha mai vinto una medaglia d’oro in questa disciplina, ma nei prossimi giorni potrebbe spezzare questa maledizione e sfatare il tabù. Chi potrebbe riuscirci? Risposta facile: Dorothea Wierer. L’altoatesina si è preparata ad hoc per arrivare pronta all’appuntamento con la rassegna a Cinque Cerchi e le motivazioni sono altissime per centrare un obiettivo che rappresenterebbe il coronamento di una carriera semplicemente straordinaria, ricordando i successi mondiali ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Signore e signori, si comincia. LeInvernali didal 4 febbraio si prenderanno la scena e le attese in casa Italia non mancano per regalare emozioni alla stessa stregua di quelle Estive a Tokyo (Giappone) dell’anno scorso. Il biathlon sarà uno degli sport che merita le maggiori attenzioni in chiave azzurra. Il Bel Paese non ha mai vinto una medaglia d’oro in questa disciplina, ma nei prossimi giorni potrebbe spezzare questa maledizione e sfatare il tabù. Chi potrebbe riuscirci? Risposta facile:. L’altoatesina si è preparata ad hoc per arrivare pronta all’appuntamento con la rassegna a Cinque Cerchi e le motivazioni sono altissime per centrare un obiettivo che rappresenterebbe il coronamento di una carriera semplicemente straordinaria, ricordando i successi mondiali ...

