Progetto 'Life Streams' riporta la trota mediterranea nel Parco Maiella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Chieti - La trota mediterranea torna a casa. Il Parco Nazionale della Maiella, grazie al Progetto europeo Life Streams, ha dato il via alle attività che permetteranno di ripopolare i fiumi abruzzesi con nuovi esemplari di trote mediterranee, specie quasi scomparsa dai suoi habitat naturali . L'azione si è svolta presso il Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila, gestito dalla Regione Abruzzo, dove un'equipe di tecnici del Parco e dell'Istituto di ricerca vicentino Aquaprogram s.r.l., con il personale dell'allevamento ittico e la supervisione dell'Università di Perugia, hanno selezionato e avviato la riproduzione di 34 individui di trote native, 24 femmine e 10 maschi, producendo circa 54mila uova. "I riproduttori sono ...

"Progetto LIFE del mese" di gennaio 2022: LIFE RESPIRE Ministero della Transizione Ecologica

