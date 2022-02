“Non si nascondono più”. Belen e Stefano De Martino, finalmente la notizia che tutti aspettavano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La storia d'amore tra Belen e Stefano Belen e De Martino si sono conosciuti e innamorati grazie ad Amici di Maria De Filippi nel 2012. Nel 2013 la nascita del figlio Santiago e il matrimonio. Nel 2015 la separazione: per tre anni la soubrette argentina ha frequentato il pilota Andrea Iannone per poi tornare tra le braccia dell'ex marito. Il ritorno di fiamma non ha funzionato e nell'estate 2020 la Rodriguez ha iniziato una relazione con l'hair stylist Antonino Spinalbese dal quale a luglio 2021 ha avuto la figlia Luna Marì. Belen ha già dimenticato Antonino Spinalbese In realtà Belen e Stefano sono stati paparazzati insieme già qualche giorno fa: il conduttore Rai è stato pizzicato dai fotografi all'aeroporto, dove attendeva l'ex moglie di ritorno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 febbraio 2022) La storia d'amore trae Desi sono conosciuti e innamorati grazie ad Amici di Maria De Filippi nel 2012. Nel 2013 la nascita del figlio Santiago e il matrimonio. Nel 2015 la separazione: per tre anni la soubrette argentina ha frequentato il pilota Andrea Iannone per poi tornare tra le braccia dell'ex marito. Il ritorno di fiamma non ha funzionato e nell'estate 2020 la Rodriguez ha iniziato una relazione con l'hair stylist Antonino Spinalbese dal quale a luglio 2021 ha avuto la figlia Luna Marì.ha già dimenticato Antonino Spinalbese In realtàsono stati paparazzati insieme già qualche giorno fa: il conduttore Rai è stato pizzicato dai fotografi all'aeroporto, dove attendeva l'ex moglie di ritorno ...

