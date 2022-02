Missione governo. La rielezione di Mattarella e le sfide del Pd secondo Dario Parrini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai ci siamo quasi, ancora poche ore e Sergio Mattarella varcherà le soglie di Montecitorio per giurare in qualità di nuovo Presidente della Repubblica. Il dodicesimo nella storia d’Italia, il secondo consecutivo a essere rieletto al Quirinale dopo Giorgio Napolitano nel 2013. “Un esemplare servitore delle istituzioni: un uomo che sa quali sono i suoi doveri e come assolverli con equilibrio e determinazione”, ha commentato in questa intervista rilasciata a Formiche.net il senatore del Partito democratico e presidente della comMissione Affari costituzionali di Palazzo Madama Dario Parrini. secondo l’esponente dem, occorre adesso “grande senso di responsabilità” da parte delle forze politiche di maggioranza chiamate a incoraggiare e favorire l’azione dell’esecutivo guidato da Mario ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai ci siamo quasi, ancora poche ore e Sergiovarcherà le soglie di Montecitorio per giurare in qualità di nuovo Presidente della Repubblica. Il dodicesimo nella storia d’Italia, ilconsecutivo a essere rieletto al Quirinale dopo Giorgio Napolitano nel 2013. “Un esemplare servitore delle istituzioni: un uomo che sa quali sono i suoi doveri e come assolverli con equilibrio e determinazione”, ha commentato in questa intervista rilasciata a Formiche.net il senatore del Partito democratico e presidente della comAffari costituzionali di Palazzo Madamal’esponente dem, occorre adesso “grande senso di responsabilità” da parte delle forze politiche di maggioranza chiamate a incoraggiare e favorire l’azione dell’esecutivo guidato da Mario ...

Ultime Notizie dalla rete : Missione governo "Quella notte da Berlino ...". La Rackete svela il retroscena sullo speronamento ...(di forza) nel porto di Lampedusa è stato un gesto per sfidare direttamente Salvini e il governo ... Ed è lei stessa a parlarne: "Da una parte c'eravamo io, il capo missione Philipp e il capo medico di ...

Italia sola nel Sahel? Ma quella missione sta fallendo e gli altri paesi si stanno sfilando dall'impegno " per colpa di contrasti con il governo golpista del Mali. E questo porta dritti alla domanda: che cosa farà l'Italia?...

Draghi, missione Pnrr La Stampa Il governo stringe sul Pnrr. Priorità riforme e digitale «Ricognizione», termine un po' desueto ma efficace per comprendere il lavoro svolto ieri dal Consiglio dei ministri in merito al Pnrr. In buona sostanza, il premier Mario Draghi ha chiesto ai componen ...

Costruire la fiducia nel futuro Missione: estendere il raggio temporale della fiducia per ... di prevedere crescite economiche a boom per spinta naturale. Aumenterà la tentazione di governare con l'inflazione o di adattarsi ad una ...

