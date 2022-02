Meloni: “Con questo esecutivo e con le sue leggi caotiche la ripartenza è impossibile” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – “L’Italia continua a soffrire e il governo si ostina ad infierire con le sue norme sempre più restrittive. Con questo esecutivo e con le sue leggi caotiche la ripartenza è impossibile”. Lo scrive sul suo canale Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), che in un altro post aggiunge: “Un grazie di cuore ai tanti italiani che continuano a credere nel valore della coerenza e a riporre fiducia nel nostro progetto politico. Potervi rappresentare è per noi un dovere e un onore. Come sempre, non tradiremo la vostra fiducia”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – “L’Italia continua a soffrire e il governo si ostina ad infierire con le sue norme sempre più restrittive. Cone con le suela”. Lo scrive sul suo canale Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), che in un altro post aggiunge: “Un grazie di cuore ai tanti italiani che continuano a credere nel valore della coerenza e a riporre fiducia nel nostro progetto politico. Potervi rappresentare è per noi un dovere e un onore. Come sempre, non tradiremo la vostra fiducia”. L'articolo L'Opinionista.

