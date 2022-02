LIVE Slittino, Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller il migliore del gruppo B, ora tocca al gruppo A (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara (3 febbraio) 9.44 Il primo a partire sarà il georgiano Kumaritashvili. 9.41 Scenderanno ora in pista gli austriaci Wolfgang Kindl e David Gleirscher, che hanno fatto segnare rispettivamente il primo e secondo tempo nelle manche di ieri. Attenzione però anche ai tedeschi. 9.38 Dopo le ottime sensazioni offerte da Dominik Fischnaller, primo in tutte e quattro le manche di prova, è ora di scoprire ulteriormente come stanno i suoi avversari. 9.35 Mancano ormai 10 minuti all’inizio della terza manche di prova di Slittino. In pista il gruppo A. 9.22 Dominik Fischnaller ha chiuso dunque al comando tutte e quattro le manche di prova del ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara (3 febbraio) 9.44 Il primo a partire sarà il georgiano Kumaritashvili. 9.41 Scenderanno ora in pista gli austriaci Wolfgang Kindl e David Gleirscher, che hanno fatto segnare rispettivamente il primo e secondo tempo nelle manche di ieri. Attenzione però anche ai tedeschi. 9.38 Dopo le ottime sensazioni offerte da, primo in tutte e quattro le manche di prova, è ora di scoprire ulteriormente come stanno i suoi avversari. 9.35 Mancano ormai 10 minuti all’inizio della terza manche di prova di. In pista ilA. 9.22ha chiuso dunque al comando tutte e quattro le manche di prova del ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller il migliore della terza manche lontani i… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 3 febbraio in DIRETTA: l’Italia batte anche la Svizzera nel curling! Ora le prove di sl… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: inizia la terza manche tra poco in pista Dominik Fischnaller… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: si inizia alle 08.00! - #Slittino #Prove #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: si inizia alle 08.00! - #Slittino #Prove #Olimpiadi… -