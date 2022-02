LIVE Camerun-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Ngadeu colpisce la traversa, Salah da fuori (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22? Giocata di Kamal, ma finisce per calciare sul fondo, senza impensierire Onana. 18? Ngadeu! colpisce di testa dal calcio d’angolo e prende la traversa! Aboubakar si avventa sulla ribattuta in scivolata ma il pallone va fuori. 17? Al-Sulaya voleva chiudere Anguissa, ma tocca per ultimo: angolo. 15? La difesa dell’Egitto ferma l’avanzata di Aboubakar. 12? Fathi commette fallo su Aboubakar, punizione Camerun. E dalla panchina dell’Egitto, c’è un Queiroz a non credere nella segnalazione dell’arbitro. Si è anche inginocchiato durante la sua protesta per provocarlo in qualche modo! 10? Fallo di Anguissa, punizione Egitto. 9? Salah! Sinistro a giro di prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Giocata di Kamal, ma finisce per calciare sul fondo, senza impensierire Onana. 18?di testa dal calcio d’angolo e prende la! Aboubakar si avventa sulla ribattuta in scivolata ma il pallone va. 17? Al-Sulaya voleva chiudere Anguissa, ma tocca per ultimo: angolo. 15? La difesa dell’ferma l’avanzata di Aboubakar. 12? Fathi commette fallo su Aboubakar, punizione. E dalla panchina dell’, c’è un Queiroz a non credere nella segnalazione dell’arbitro. Si è anche inginocchiato durante la sua protesta per provocarlo in qualche modo! 10? Fallo di Anguissa, punizione. 9?! Sinistro a giro di prima ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Camerun-Egitto 0-0 Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Camerun-Egitto #Coppa #d’Africa - SkySport : Coppa d'Africa, Camerun-Egitto: il risultato in diretta live #SkySport #CoppadAfrica #Camerun #Egitto - zazoomblog : LIVE Camerun-Egitto 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Toko Ekambi contro Salah per la semifinale - #Camerun-Egit… - zazoomblog : LIVE Camerun-Egitto Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: semifinale da urlo tra Leoni Indomabili e Faraoni - #Camerun-E… - sportli26181512 : Coppa d'Africa, Camerun-Egitto LIVE: le formazioni ufficiali: Dalle 20 in campo. E' sfida tra le nazionali col magg… -