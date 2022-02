Idea multiservizi regionale per gestire acqua | rifiuti ed energia | prime crepe nel fronte del Sì | parlano i sindaci

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La proposta rilanciata da Dario Nardella, proprio con un’intervista al Tirreno, raccoglie consensi anche fra gli avversari politici (Antonfrancesco Vivarelli Colonna a Grosseto e Michele Conti a Pisa non si sono messi di traverso), ma solleva dubbi fra idi Fratelli d’Italia, ma anche nel Pd

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Idea multiservizi

Il Tirreno

Da qui l'di dare forma a una vera e propria campagna di sensibilizzazione, tra dépliant e ... per tutti i clienti che hanno la bolletta, è stato deciso che la rateizzazione venga ...Da qui l'di dare forma a una vera e propria campagna di sensibilizzazione, tra dépliant e ... per tutti i clienti che hanno la bolletta, è stato deciso che la rateizzazione venga ...Confessiamo di non riuscire a capire il fondamento dell’accusa, visto che il consiglio comunale di Fano, unico organo titolato ad esprimersi sulle scelte strategiche di Aset, ha ...