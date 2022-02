Facebook, utenti per la prima volta in calo dall'anno della fondazione. Meta crolla a Wall Street (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempi duri per Facebook : a chiusura di Wall Street , Meta ha perso il 26,4%, una perdita che ha bruciato oltre 250 miliardi di dollari della sua capitalizzazione. Si tratta di una delle perdite ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempi duri per: a chiusura diha perso il 26,4%, una perdita che ha bruciato oltre 250 miliardi di dollarisua capitalizzazione. Si tratta di una delle perdite ...

Advertising

SkyTG24 : Facebook, utenti in calo e Meta delude: il titolo crolla in Borsa - Agenzia_Ansa : Facebook, diminuiscono gli utenti attivi quotidianamente. Nel quarto trimestre del 2021 il primo calo in 18 anni. Z… - MediasetTgcom24 : Facebook, utenti in calo per la prima volta in 18 anni: 'E' la concorrenza' #facebook #zuckerberg… - paoloigna1 : RT @aspide_l: Mi spiace che Silvestri abbia sentito il bisogno di interrompere il proprio stizzito silenzio non, come utile, per comunicare… - zettai_Ari : RT @ImolaOggi: Facebook, utenti e ricavi in calo (cose che accadono bloccando e censurando le notizie vere, ma scomode, contrastate dai fac… -