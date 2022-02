Due carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga: caccia all’uomo a Nembro (Di giovedì 3 febbraio 2022) È partita la caccia all’uomo dopo l’aggressione di due carabinieri nella stazione di Nembro, in provincia di Bergamo. I due militari di 24 e 26 anni stavano svolgendo un controllo antidroga quando sono stati colpiti da un uomo armato di coltello. I due carabinieri della compagna di Clusone non sarebbero feriti in modo grave, le coltellate infatti non avrebbero interessato organi vitali. Soccorsi con due ambulanze e due automediche del 118, i due militari sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Foto da archivio Leggi anche: La positiva che viola la quarantena per fare shopping a Monza: «Non volevo perdere i saldi» Licata, uccide 4 famigliari dopo una lite e tenta il suicidio al telefono coi ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) È partita ladopo l’aggressione di duenella stazione di, in provincia di Bergamo. I due militari di 24 e 26 anni stavano svolgendo unquando sono stati colpiti da un uomo armato di coltello. I duedella compagna di Clusone non sarebbero feriti in modo grave, le coltellate infatti non avrebbero interessato organi vitali. Soccorsi con due ambulanze e due automediche del 118, i due militari sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Foto da archivio Leggi anche: La positiva che viola la quarantena per fare shopping a Monza: «Non volevo perdere i saldi» Licata, uccide 4 famigliari dopo una lite e tenta il suicidio al telefono coi ...

Advertising

_Carabinieri_ : Nel corso di due distinte operazioni anticrimine, i #Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, in collaborazione con… - Tg3web : La storia del colonnello dei carabinieri Massimo Tosti, che riuscì a salvare dalla deportazione 4000 ebrei. Ma non… - AgReds : RT @Corriere: Due carabinieri accoltellati durante un controllo antispaccio: uomo in fuga - IlTirrenoPrato : E' successo a Poggio a Caiano e i carabinieri hanno individuato i presunti responsabili nel giro di poche ore: sono… - Loredanataberl1 : RT @andfranchini: Nembro, due carabinieri accoltellati durante un controllo anti spaccio: uomo in fuga- -