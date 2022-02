Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi, 3 febbraio, quando torneranno Andrea e i suoi? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi, 3 febbraio, per lasciare spazio a Sanremo 2022. Come vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana, questo sarà un giovedì diverso dal solito proprio perché i nostri amati protagonisti e i loro casi (lavorativi e privati) non ci terranno compagnia. Nel prime time di Rai1 ancora una volta ci sarà spazio solo per Sanremo 2022 e Amadeus accompagnato dai suoi cantanti e dai suoi ospiti mentre Andrea Fanti e i suoi dovranno attendere il prossimo 10 febbraio prima di ritornare dai fan. L’unica nota positiva di questo Sanremo 2022 doveva essere la presenza di Luca Argentero sul palco dell’Ariston per promuovere i nuovi episodi del medical drama ma per via di un lutto familiare che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Doctue2 non va in, 3, per lasciare spazio a Sanremo 2022. Come vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana, questo sarà un giovedì diverso dal solito proprio perché i nostri amati protagonisti e i loro casi (lavorativi e privati) non ci terranno compagnia. Nel prime time di Rai1 ancora una volta ci sarà spazio solo per Sanremo 2022 e Amadeus accompagnato daicantanti e daiospiti mentreFanti e idovranno attendere il prossimo 10prima di ritornare dai fan. L’unica nota positiva di questo Sanremo 2022 doveva essere la presenza di Luca Argentero sul palco dell’Ariston per promuovere i nuovi episodi del medical drama ma per via di un lutto familiare che ...

