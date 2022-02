Coronavirus, nella mappa dell’Ecdc tutta l’Europa in rosso scuro (Di giovedì 3 febbraio 2022) l’Europa intera si colora di rosso scuro, il massimo livello di rischio legato alla pandemia di Coronavirus. Questo quanto risulta dall’ultima mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie diffusa oggi, giovedì 3 febbraio. Da due giorni, la mappa viene realizzata non solo sulla base della diffusione del virus e dell’incidenza dei casi positivi sui test, come avvenuto fin qui, ma di un nuovo parametro: la penetrazione delle campagne vaccinali nei Paesi europei. La mappa dell’Ecdc copre l’Unione europea e i paesi dell’See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Nel precedente aggiornamento di martedì scorso, restava solo una porzione di Romania in rosso, mentre nella giornata dello ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022)intera si colora di, il massimo livello di rischio legato alla pandemia di. Questo quanto risulta dall’ultimaaggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie diffusa oggi, giovedì 3 febbraio. Da due giorni, laviene realizzata non solo sulla base della diffusione del virus e dell’incidenza dei casi positivi sui test, come avvenuto fin qui, ma di un nuovo parametro: la penetrazione delle campagne vaccinali nei Paesi europei. Lacopre l’Unione europea e i paesi dell’See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Nel precedente aggiornamento di martedì scorso, restava solo una porzione di Romania in, mentregiornata dello ...

