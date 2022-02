Caro presidente Mattarella, Lei è la persona giusta per le commemorazioni di quest’anno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Caro presidente Mattarella, Così alla fine sarà lei a rappresentare gli italiani il 23 maggio e poi il 19 luglio, durante le commemorazioni che si terranno per i trent’anni dalle stragi del 1992: grazie (anche per questo)! La rabbia, lo smarrimento, la paura che pervasero l’Italia dopo quei terribili attentati segnano anche questo tempo, pur avendo oggi motivi differenti. Motivi che a Lei sono ben chiari, tanto da essere stati determinanti nel farle accettare la rielezione, come lei stesso ha voluto sottolineare con le sue prime parole. A pagare il prezzo più alto di questa congiuntura sono i giovani e i giovanissimi. I bambini che quasi non ricordano più come era stare senza mascherina, gli adolescenti che soffrono di forme di ansia sempre più preoccupanti, i giovani che cercano di affacciarsi al presente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022), Così alla fine sarà lei a rappresentare gli italiani il 23 maggio e poi il 19 luglio, durante leche si terranno per i trent’anni dalle stragi del 1992: grazie (anche per questo)! La rabbia, lo smarrimento, la paura che pervasero l’Italia dopo quei terribili attentati segnano anche questo tempo, pur avendo oggi motivi differenti. Motivi che a Lei sono ben chiari, tanto da essere stati determinanti nel farle accettare la rielezione, come lei stesso ha voluto sottolineare con le sue prime parole. A pagare il prezzo più alto di questa congiuntura sono i giovani e i giovanissimi. I bambini che quasi non ricordano più come era stare senza mascherina, gli adolescenti che soffrono di forme di ansia sempre più preoccupanti, i giovani che cercano di affacciarsi al presente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Caro presidente Lazio, i tifosi contestano Lotito a Formello: 'Mercato mediocre. Indegno' ...disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi! A partire dal caro ... recita un altro striscione, mentre si levano in cielo i cori di dissenso all'indirizzo del presidente ...

Manovre di Governo: si riparte da pensioni, bollette e bonus ...registrato da alcuni partiti nella settimana delle votazioni per l'elezione del Presidente della ...ad stretta sui bonus edilizi e sono intraprese misure funzionali a gestire gli effetti del caro ...

Caro presidente Mattarella, ci scusi, siamo stati egoisti La Repubblica Caro gasolio, aumenti insostenibili: 'Servono rimedi per gli autotrasportatori' Danilo Vendrame, presidente del gruppo trasporti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana: "L'aumento del prezzo del diesel alla pompa era un anno fa di 1,35 al litro e oggi siamo oltre 1.70 (+26%) ...

Anie Aice: il caro energia e l’aumento dei costi delle materie prime preoccupano i produttori di cavi Una situazione complessa, come spiega il presidente di Anie Aice Carlo Scarlata ... TAGS Anie Aice Anie Federazione Carlo Scarlata caro energia cavi cavi industriali decreto Sostegni In Breve ...

