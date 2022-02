Atletica, a che ora gareggia Marcell Jacobs a Berlino e dove vederlo in tv: programma, canale, streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Marcell Jacobs parteciperà all’ISTAF Indoor Tour di Berlino, tappa di categoria silver del World Indoor Tour di Atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà alla ribalta a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo 2020: non ha più gareggiato da quando ha conquistaton la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi e nella 4×100, dunque c’è grande attesa per ammirarlo nuovamente. Il velocista lombardo ha scelto la Mercedes Menz Arena della capitale tedesca per il suo grande esordio stagionale, prima tappa di avvicinamento ai Mondiali al coperto in programma a fine marzo a Belgrado. Marcell Jacobs si cimenterà sui 60 metri, distanza in cui è Campione d’Europa in carica: lo scorso anno conquistò il titolo continentale a Torun, quest’anno ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)parteciperà all’ISTAF Indoor Tour di, tappa di categoria silver del World Indoor Tour dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà alla ribalta a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo 2020: non ha piùto da quando ha conquistaton la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi e nella 4×100, dunque c’è grande attesa per ammirarlo nuovamente. Il velocista lombardo ha scelto la Mercedes Menz Arena della capitale tedesca per il suo grande esordio stagionale, prima tappa di avvicinamento ai Mondiali al coperto ina fine marzo a Belgrado.si cimenterà sui 60 metri, distanza in cui è Campione d’Europa in carica: lo scorso anno conquistò il titolo continentale a Torun, quest’anno ...

