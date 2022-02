Ascolti tv, la seconda serata di Sanremo fa il boom: meglio della prima (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua l’edizione dei record Sanremo 2022 continua il proprio percorso vittorioso per quanto riguarda gli Ascolti tv. La terza edizione del Festival diretta e condotta da Amadeus piace e soprattutto coinvolge i giovani. Gli Ascolti della serata di ieri, 2 febbraio, superano anche quelli della prima serata. In onda su Rai Uno, dalle 21.29 alle 00.50, l’esibizione canora ha conquistato 11.320.000 spettatori pari al 55.8% di share preceduto dall’anteprima Sanremo Start dalle 20:51 alle 21:24 a 12.712.000 spettatori e il 46.27%. Nella prima parte dalle 21.29 alle 23.33 Sanremo è stato visto da 13.572.000 spettatori con il 55.27%, mentre la seconda parte dalle 23.38 alle ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua l’edizione dei record2022 continua il proprio percorso vittorioso per quanto riguarda glitv. La terza edizione del Festival diretta e condotta da Amadeus piace e soprattutto coinvolge i giovani. Glidi ieri, 2 febbraio, superano anche quelli. In onda su Rai Uno, dalle 21.29 alle 00.50, l’esibizione canora ha conquistato 11.320.000 spettatori pari al 55.8% di share preceduto dall’anteStart dalle 20:51 alle 21:24 a 12.712.000 spettatori e il 46.27%. Nellaparte dalle 21.29 alle 23.33è stato visto da 13.572.000 spettatori con il 55.27%, mentre laparte dalle 23.38 alle ...

