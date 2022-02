Amici torna domenica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Maria De Filippi Dopo una settimana di pausa, dovuta ad alcuni casi di positività tra i ballerini professionisti del programma, Amici è pronto a ritornare regolarmente in onda. Il diciottesimo speciale, inizialmente previsto per lo scorso 30 gennaio, verrà infatti trasmesso domenica 6 febbraio 2022, motivo per cui sfiderà lo speciale di domenica In interamente dedicato al Festival di Sanremo senza “cogliere la palla al balzo” fermandosi ancora. Per far fronte all’emergenza, domenica scorsa, Canale 5 ha scelto di mandare in onda una puntata speciale dedicata al percorso degli allievi del talent, facendo in modo che gli stessi raccontassero, attraverso la loro voce, le emozioni che hanno provato fin dal primo giorno che hanno messo piede nella scuola. Le sfide e le varie esibizioni sono state così ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Maria De Filippi Dopo una settimana di pausa, dovuta ad alcuni casi di positività tra i ballerini professionisti del programma,è pronto a rire regolarmente in onda. Il diciottesimo speciale, inizialmente previsto per lo scorso 30 gennaio, verrà infatti trasmesso6 febbraio 2022, motivo per cui sfiderà lo speciale diIn interamente dedicato al Festival di Sanremo senza “cogliere la palla al balzo” fermandosi ancora. Per far fronte all’emergenza,scorsa, Canale 5 ha scelto di mandare in onda una puntata speciale dedicata al percorso degli allievi del talent, facendo in modo che gli stessi raccontassero, attraverso la loro voce, le emozioni che hanno provato fin dal primo giorno che hanno messo piede nella scuola. Le sfide e le varie esibizioni sono state così ...

