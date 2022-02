Amici 21, Alessandra Celentano: “La famiglia è la cosa più importante” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alessandra Celentano nella scuola di Amici 21 è sempre conosciuta come la “cattiva” della situazione. Ma stavolta ha voluto tirare fuori una differente parte di sé in cui elogia la tradizione. Molto conosciuta come l’insegnante di Amici di Maria De Filippi probabilmente dal carattere più duro tra tutti e con dei metodi che spesso vengono fraintesi, Alessandra è un personaggio anche molto amato dal pubblico. Nelle ultime ore ha detto delle parole molto importanti relativamente alla sua scala valoriale nella vita. Secondo lei non esiste “avanguardia senza tradizioni”. Quindi, ha esortato tutti a concentrarsi sull’importanza delle radici. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 Le parole di Alessandra Celentano Nelle liti tra i professori ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022)nella scuola di21 è sempre conosciuta come la “cattiva” della situazione. Ma stavolta ha voluto tirare fuori una differente parte di sé in cui elogia la tradizione. Molto conosciuta come l’insegnante didi Maria De Filippi probabilmente dal carattere più duro tra tutti e con dei metodi che spesso vengono fraintesi,è un personaggio anche molto amato dal pubblico. Nelle ultime ore ha detto delle parole molto importanti relativamente alla sua scala valoriale nella vita. Secondo lei non esiste “avanguardia senza tradizioni”. Quindi, ha esortato tutti a concentrarsi sull’importanza delle radici. Leggi anche: Dove vedere la replica di21 Le parole diNelle liti tra i professori ...

