Almanacco del 03-02-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 3 febbraio 2022)del giorno e siamo a giovedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Biagio vescovo e Martire San Biagio protettore dei pastori Agricoltori cardatori suonatori di strumenti a fiato materassai e laringoiatri si fa oggi la consueta benedizione della gola e una buona giornata a tutti voi sono nati oggi Ferzan Ozpetek Alvaro Vitali nome e Renato Villalta Davide Moscardelli e noi rapidi rapidi andiamo a fare ad augurare buon compleanno Era oggi e oggi ce n’è oggi proprio un proprio il pienoquindi a Pino buon compleanno Pino Rita Maria Cristiana tanti auguri anche a Cleonice Enzo era Enzo anche tu eh buon compleanno Pierpaolo il nostro Massimo che fa tanti fa un buon compleanno nostro delle 20 di Piacenza e quindi non è il nostro nostri tanti motivi te fosse un attimo Vediamo un po’ se oggi stai Un po’ più attento Ecco Elena e Katia ...

