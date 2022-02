Un anno fa il golpe in Birmania, la piazza sfida la giunta battendo le mani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Negozi chiusi, residenti tappati in casa e proteste pacifiche per scacciare la giunta battendo le mani: i birmani che si oppongono al golpe hanno ricordato cosi' il colpo di stato di esattamente un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Negozi chiusi, residenti tappati in casa e proteste pacifiche per scacciare lale: i birche si oppongono alricordato cosi' il colpo di stato di esattamente un ...

pierofassino : Massacri, arresti e violenze indiscriminate non piegano il popolo birmano. Ad un anno dal golpe miltare, ieri silen… - petrellismo : RT @pierofassino: Massacri, arresti e violenze indiscriminate non piegano il popolo birmano. Ad un anno dal golpe miltare, ieri silenzio di… - Deputatipd : RT @LiaQuartapelle: Sono impressionanti le immagini che arrivano dal Myanmar, dove i cittadini hanno scelto il silenzio per scioperare cont… - LiaQuartapelle : Sono impressionanti le immagini che arrivano dal Myanmar, dove i cittadini hanno scelto il silenzio per scioperare… - GiusPecoraro : RT @pierofassino: Massacri, arresti e violenze indiscriminate non piegano il popolo birmano. Ad un anno dal golpe miltare, ieri silenzio di… -