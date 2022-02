Torna l’anticiclone, sole e tempo stabile per almeno 10 giorni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Torna l’alta pressione delle Azzorre sull’Italia, che porterà tempo stabile per almeno altri dieci giorni. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni l’atmosfera sarà praticamente stabile e le giornate trascorreranno con una prevalenza di sole su molte regioni. Da segnalare soltanto l’aumento della nuvolosità a partire da giovedì sera e poi venerdì, per l’arrivo di venti più umidi, ma le precipitazioni, davvero scarse, riguarderanno soltanto i settori tirrenici a carattere intermittente e quelli adriatici centrali (sabato). A causa dell’ingombrante presenza dell’alta pressione quest’anno l’inverno sembra non essere pervenuto. La presenza dell’anticiclone di fatto blocca tutte le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) –l’alta pressione delle Azzorre sull’Italia, che porteràperaltri dieci. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimil’atmosfera sarà praticamentee le giornate trascorreranno con una prevalenza disu molte regioni. Da segnalare soltanto l’aumento della nuvolosità a partire da giovedì sera e poi venerdì, per l’arrivo di venti più umidi, ma le precipitazioni, davvero scarse, riguarderanno soltanto i settori tirrenici a carattere intermittente e quelli adriatici centrali (sabato). A causa dell’ingombrante presenza dell’alta pressione quest’anno l’inverno sembra non essere pervenuto. La presenza deldi fatto blocca tutte le ...

