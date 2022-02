Stop alle doppie punte con il siero per capelli multiazione di Cielo Alto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non basta dire “doppie punte”: ci sono le doppie punte baby, triple, taper, crinkle, ad albero, a piuma… E contro tutti questi nemici ci vuole un alleato sicuro come il siero per capelli Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non basta dire “”: ci sono lebaby, triple, taper, crinkle, ad albero, a piuma… E contro tutti questi nemici ci vuole unato sicuro come ilper

Advertising

ladyonorato : Come MINIMO il Parlamento dovrebbe chiedere una Commissione d’inchiesta su questi quotidiani decessi improvvisi pos… - Adnkronos : Anche la #Francia allenta le restrizioni contro il #covid, stop alle mascherine all’aperto. - enpaonlus : Il gruppo Zegna dice stop alle pellicce: 'Le collezioni 2022 saranno le ultime' - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo: ANVCG e ANCI insieme per dire “S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo: ANVCG e ANCI insieme per dire “S… -