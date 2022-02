Sfuma un obiettivo di Milan e Inter | ha rinnovato fino al 2024!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)undi, il calciatore hacon il suo attuale clubal 2024. Si tratta di Gleison Bremer, il brasiliano ha trovato l’accordo con il Torino per il rinnovo di contrattoal 2024. La notizia era nell’aria ma negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità da parte del club granata attraverso i propri profili social. ?? RINNOVOBremer, rinnovo sino al 2?0?2?4?? https://t.co/RdJbwTDjxw#SFT pic.twitter.com/mu95Q8mf7M— Torino Football Club (@TorinoFC 1906) February 2, 2022almeno per adesso undi mercato di. Anche se francamente il rinnovo di Bremer sembra più un paracadute per evitare di perderlo a zero la prossima estate ...

Il Torino, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il rinnovo di contratto del difensore brasiliano Bremer, che era entrato nel mirino della Juve negli scorsi mesi. IL COMUNICATO – «Il Torino ...Nicolò Zaniolo può davvero essere il grande obiettivo della Juve per l'estate, soprattutto se dovesse sfumare il rinnovo di Paulo Dybala. Il 22enne giallorosso, del resto, rientra perfettamente nei ...