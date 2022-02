Sanremo 2022: Sonia Bruganelli Contesta Amadeus! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La serata inaugurale di Sanremo 2022 ha raccolto un ampio consenso da parte del pubblico. Per Amadeus è stata la miglior partenza da tre anni a questa parte. Un boom di ascolti che, inevitabilmente, ha fatto fare paragoni con i Festival degli anni passati, tra cui anche quello di Bonolis del 2005. Paragone che non è piaciuto a Sonia Bruganelli, la quale ha detto la sua Instagram. Ecco quello che è successo in queste ultime ore! Boom di ascolti per Amadeus e il suo Sanremo 2022 Nella settimana sanremese di cosa si vuole parlare se non del Sanremo targato Amadeus? Anche questa terza avventura è iniziata con il botto, visto che la serata inaugurale ha raccolto davanti alla tv quasi undici milioni di telespettatori, con uno share del 54,7%. Si tratta del risultato migliore ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La serata inaugurale diha raccolto un ampio consenso da parte del pubblico. Per Amadeus è stata la miglior partenza da tre anni a questa parte. Un boom di ascolti che, inevitabilmente, ha fatto fare paragoni con i Festival degli anni passati, tra cui anche quello di Bonolis del 2005. Paragone che non è piaciuto a, la quale ha detto la sua Instagram. Ecco quello che è successo in queste ultime ore! Boom di ascolti per Amadeus e il suoNella settimana sanremese di cosa si vuole parlare se non deltargato Amadeus? Anche questa terza avventura è iniziata con il botto, visto che la serata inaugurale ha raccolto davanti alla tv quasi undici milioni di telespettatori, con uno share del 54,7%. Si tratta del risultato migliore ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Oxhine : RT @DavidPuente: Per i cantanti di Sanremo non è richiesta la vaccinazione e il Super Green pass? Facciamo chiarezza - Dome689 : Sanremo 2022, l’inviato del Tg1 “come un naufrago dell’Isola dei Famosi”: “Dobbiamo per forza attraccare sulla nave… -