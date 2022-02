Sanremo 2022, dati e classifiche social (prima serata): Mahmood e Blanco primi tra i big. Il contenuto top è dei Maneskin (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo Mahmood e Blanco primeggiano anche sui social. E’ questo ciò che emerge dall’analisi Sensemakers per DavideMaggio.it. Dopo aver conquistato la leadership nella classifica provvisoria, nei video più visti (qui maggiori info), il duo svetta anche nelle interazioni sui social nella giornata di ieri: 603 mila per Mahmood, 271 mila per Blanco (a fronte di un unico contenuto considerato nel periodo oggetto dell’analisi). Al terzo posto Achille Lauro (244k) che precede Rkomi (189k) e Michele Bravi (171k). Ana Mena (109k), ultima per la classifica provvisoria, è settima. Il contenuto top, invece, è dei Maneskin che hanno raggiunto 725 mila interazioni con un solo post su Instagram. La rockband è, invece, terza ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 febbraio 2022)primeggiano anche sui. E’ questo ciò che emerge dall’analisi Sensemakers per DavideMaggio.it. Dopo aver conquistato la leadership nella classifica provvisoria, nei video più visti (qui maggiori info), il duo svetta anche nelle interazioni suinella giornata di ieri: 603 mila per, 271 mila per(a fronte di un unicoconsiderato nel periodo oggetto dell’analisi). Al terzo posto Achille Lauro (244k) che precede Rkomi (189k) e Michele Bravi (171k). Ana Mena (109k), ultima per la classifica provvisoria, è settima. Iltop, invece, è deiche hanno raggiunto 725 mila interazioni con un solo post su Instagram. La rockband è, invece, terza ...

