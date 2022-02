Sanremo 2022 | boom di ascolti tra luci e ombre E Morgan attacca a testa bassa Amadeus

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scontato ildiper. Quasi 11 milioni davanti alla tv e il 54% di share. Come accade da alcuni anni, la controprogrammazione è pressoché nulla. Quindi il Festival vince facilmente, anche per la presenza in gara dei giovani di Amici che ogni anno garantiscono un bel gruzzolo di telespettatori. L’Auditel premia la kermesse,migliori sia del 2020 sia del 2019. Ma – nonostante i sorrisi e gli autocompiacimenti – la prima serata non ha avuto quella spinta musicale che era stata annunciata. Esibizioni un po’ sotto tono, forse anche per un’acustica non certo perfetta. Bene sono andati Mahamood e Blanco. Impeccabili i classici Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Sofisticata Giusy Ferreri, anche se il brano non è di presa immediata (si punta di più al riscontro in radio). Potrebbe ...