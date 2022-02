Riattivare le funzioni Windows dopo attacco virus

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La maggior parte delle infezione sul computer viene risolta grazie all'antima ci sono volte in cui, nonostante unvenga rimosso, i danni da esso causati sono ancora presenti, con malfunzionamenti del sistema che non sono affatto facili da riparare. L'di unpuò lasciare numerosi problemi sul computer: molto frequente è l'errore che avvisa l'utente che il Task Manager è stato disabilitato dall'amministratore. Altri problemi impediscono di aprire l'editor del Registro di sistema, il Prompt dei comandi, le opzioni delle cartelle e non si riescono ad usare diverse altresul computer. Nella guida che segue vi mostreremo come ripristinare Task Manager (Gestione attività), il Registro di, il Prompt dei comandi ed altredi ...