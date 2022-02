Questo è un Festival non adatto ai nostalgici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Luca Capacchione L’orchestra è pronta, il sipario si alza, le luci si accendono, il direttore agita in levare la bacchetta: parte il Festival di Sanremo. Settantadue anni dopo “Grazie dei fiori”, il Casinò, tanta storia, polemiche e brani memorabili torna ad emozionare gli spettatori per cinque serate. La Rai indossa il vestito buono per aprire in bellezza ciò che Amadeus e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Tori hanno definito come “simbolo di ripartenza per un Paese intero”. Ripartenza (vero), ma fino a un certo punto. Sanremo è vuota, chiusa e tanto cambiata rispetto a soli due anni fa, quando il mondo era ancora normale. È tanto una dama dal vestito bianco senza il classico bouquet a colorare il tutto. Eppure emoziona, portando indietro la mente e facendo riaffiorare i ricordi. Quest’anno la novità del Green Carpet, un manto erboso degno del migliore ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Luca Capacchione L’orchestra è pronta, il sipario si alza, le luci si accendono, il direttore agita in levare la bacchetta: parte ildi Sanremo. Settantadue anni dopo “Grazie dei fiori”, il Casinò, tanta storia, polemiche e brani memorabili torna ad emozionare gli spettatori per cinque serate. La Rai indossa il vestito buono per aprire in bellezza ciò che Amadeus e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Tori hanno definito come “simbolo di ripartenza per un Paese intero”. Ripartenza (vero), ma fino a un certo punto. Sanremo è vuota, chiusa e tanto cambiata rispetto a soli due anni fa, quando il mondo era ancora normale. È tanto una dama dal vestito bianco senza il classico bouquet a colorare il tutto. Eppure emoziona, portando indietro la mente e facendo riaffiorare i ricordi. Quest’anno la novità del Green Carpet, un manto erboso degno del migliore ...

