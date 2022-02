Perquisizioni a casa di Giuseppe Conte. Ecco perché (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Perquisizioni della Guardia di Finanza a casa di Giuseppe Conte. Al centro della vicenda ci sarebbero Amara e la fantomatica Loggia Ungheria La Guardia di Finanza nelle scorse settimane avrebbe effettuato delle Perquisizioni a casa del leader del M5S Giuseppe Conte. Lo scopo sarebbe l’acquisizione di fatture e documenti per delle consulenze da 3-400mila euro, effettuate per conto di Francesco Bellavista Caltagirone, ex patron del gruppo Acqua Marcia. Tutto si sarebbe svolto nel massimo riservo e a pubblicare la notizia è il quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Il fascicolo aperto dalla magistratura di Roma non vede ancora nessun indagato. Leggi anche: PFIZER CHIEDE L’APPROVAZIONE PER IL VACCINO AI BAMBINI FINO A 5 ANNI Intanto, il quotidiano ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)della Guardia di Finanza adi. Al centro della vicenda ci sarebbero Amara e la fantomatica Loggia Ungheria La Guardia di Finanza nelle scorse settimane avrebbe effettuato delledel leader del M5S. Lo scopo sarebbe l’acquisizione di fatture e documenti per delle consulenze da 3-400mila euro, effettuate per conto di Francesco Bellavista Caltagirone, ex patron del gruppo Acqua Marcia. Tutto si sarebbe svolto nel massimo riservo e a pubblicare la notizia è il quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Il fascicolo aperto dalla magistratura di Roma non vede ancora nessun indagato. Leggi anche: PFIZER CHIEDE L’APPROVAZIONE PER IL VACCINO AI BAMBINI FINO A 5 ANNI Intanto, il quotidiano ...

