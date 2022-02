Papa Francesco invita le suore a lottare: “Trattate ingiustamente, il loro servizio ridotto a servitù anche da uomini di Chiesa”. Il videomessaggio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Le invito a lottare quando, in alcuni casi, vengono Trattate ingiustamente, anche all’interno della Chiesa; quando il loro servizio, che e? tanto grande, viene ridotto a servitù. E a volte da uomini di Chiesa. Non si scoraggino”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto alle religiose nel videomessaggio che accompagna l’intenzione di preghiera del Pontefice per febbraio. “Questo mese – ha spiegato Bergoglio – pregheremo in modo speciale per le donne religiose e le donne consacrate. Che cosa sarebbe la Chiesa senza le religiose e le laiche consacrate? Non si può capire la Chiesa senza di loro. Esorto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Le invito aquando, in alcuni casi, vengonoall’interno della; quando il, che e? tanto grande, viene. E a volte dadi. Non si scoraggino”. È l’appello cheha rivolto alle religiose nelche accompagna l’intenzione di preghiera del Pontefice per febbraio. “Questo mese – ha spiegato Bergoglio – pregheremo in modo speciale per le donne religiose e le donne consacrate. Che cosa sarebbe lasenza le religiose e le laiche consacrate? Non si può capire lasenza di. Esorto ...

