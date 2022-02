Mercato italiano - L'anno inizia in rosso: -19,7% a gennaio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche il 2022 si apre con il segno meno per il Mercato italiano dell'auto. Nel primo mese di quest'anno sono state immatricolate 107.814 auto, il 19,7% in meno rispetto al 2021, ma confrontando questo dato con gli anni precedenti la situazione è ancora peggiore: -30,5% sul 2020 e -34,3% sul 2019. Calano tutti i canali di vendita, così come le immatricolazioni di tutte le vetture non elettrificate, Gpl escluse: le uniche alimentazioni con segno più sono quelle ibride e le full electric, che hanno quasi raddoppiato le vendite rispetto al 2019. Questo trend ha portato a una riduzione dell'8,1% delle emissioni di CO2 medie dei nuovi modelli, passate dai 128,6 g/km del 2021 agli attuali 118,2. Stellantis. A gennaio, il gruppo Stellantis ha immatricolato 38.698 auto, il 26,7% in meno rispetto a un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche il 2022 si apre con il segno meno per ildell'auto. Nel primo mese di quest'sono state immatricolate 107.814 auto, il 19,7% in meno rispetto al 2021, ma confrontando questo dato con gli anni precedenti la situazione è ancora peggiore: -30,5% sul 2020 e -34,3% sul 2019. Calano tutti i canali di vendita, così come le immatricolazioni di tutte le vetture non elettrificate, Gpl escluse: le uniche alimentazioni con segno più sono quelle ibride e le full electric, che hquasi raddoppiato le vendite rispetto al 2019. Questo trend ha portato a una riduzione dell'8,1% delle emissioni di CO2 medie dei nuovi modelli, passate dai 128,6 g/km del 2021 agli attuali 118,2. Stellantis. A, il gruppo Stellantis ha immatricolato 38.698 auto, il 26,7% in meno rispetto a un ...

