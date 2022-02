McKennie racconta l’episodio: «Delusi tutti. Persi anche fiducia in me stesso» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . L’aneddoto raccontato dal texano In vista dell’ultima sfida contro l’Honduras, Weston McKennie ha parlato così di quanto accaduto a settembre con la violazione delle normative anti-Covid. PAROLE – «Violando le norme Covid, ho deluso tanta gente. Da lì sono cresciuto molto. Da quell’episodio sono cresciuto molto. Ho deluso tutti: nazionale, club e tifosi. Ma il primo a essere profondamente dispiaciuto ero proprio io. Ho avuto modo di riflettere e farmi un esame di coscienza: è stata una vera e propria lezione di vita, che ovviamente ora ho imparato. Avevo perso fiducia in me stesso. Ma una volta tornato a Torino ho ricominciato a lavorare testa bassa, maturando con una maggior consapevolezza di me stesso. Ho dovuto ricucire i rapporti praticamente con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . L’aneddototo dal texano In vista dell’ultima sfida contro l’Honduras, Westonha parlato così di quanto accaduto a settembre con la violazione delle normative anti-Covid. PAROLE – «Violando le norme Covid, ho deluso tanta gente. Da lì sono cresciuto molto. Da quelsono cresciuto molto. Ho deluso: nazionale, club e tifosi. Ma il primo a essere profondamente dispiaciuto ero proprio io. Ho avuto modo di riflettere e farmi un esame di coscienza: è stata una vera e propria lezione di vita, che ovviamente ora ho imparato. Avevo persoin me. Ma una volta tornato a Torino ho ricominciato a lavorare testa bassa, maturando con una maggior consapevolezza di me. Ho dovuto ricucire i rapporti praticamente con ...

