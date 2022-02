(Di mercoledì 2 febbraio 2022)11,puntata 3. Tutto pronto per una nuova puntata del cooking show più famosotv. La gara entra sempre più nel vivo e i, mai come quest’anno, sono messi a dura prova dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nuove sfide attendono gli aspiranti chef nella puntata del 3e qualcuno, purtroppo, dovrà abbandonare la gara.11, riassunto puntata precedente: chi è stato eliminato nella puntata del 26 gennaio Dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata ad essere eliminata è stata Tina che non è riuscita a superare il difficilissimo skill test in più livelli. Si salva invece Nicky Bryan che si lascia andare ad un gesto di esultanza liberatorio raggiungendo ...

Advertising

CorriereCitta : Masterchef 11, anticipazioni 3 febbraio 2022: i concorrenti cucinano sul set della serie Sky Blocco 181 - infoitcultura : Masterchef Italia 2022 anticipazioni: una clamorosa eliminazione - zazoomblog : MasterChef Italia 11: anticipazioni della settima puntata stasera su Sky Uno e NOW - #MasterChef #Italia… - SkyTG24 : Stasera #MasterChefIT, tra il verdetto del ballottaggio e una nuova Golden Mystery Box - infoitsport : Masterchef 11: chi sarà eliminato tra Bruno e Christian? Le anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef anticipazioni

... rimasto in sospeso, tra Bruno e Christian : tenuti in standby per una settimana dopo il Pressure Test di Trieste, conosceranno la loro sorte al rientro nella cucina diItalia. Subito dopo ...Le sfide aItalia, prodotto da Endemol Shine Italy, non si fermano e corrono sul filo dell'equilibrio. Giovedì 27 gennaio , su Sky e in streaming su NOW , i cuochi amatoriali ...Masterchef 11, anticipazioni puntata 3 febbraio 2022. Tutto pronto per una nuova puntata del cooking show più famoso della tv. La gara entra sempre più nel vivo e i concorrenti, mai come quest’anno, ...Masterchef 11, nella puntata 8 la Masterclass cucinerà sul set della serie Sky Blocco 181, prossimamente su Sky e NOW. Tutte le anticipazioni ...