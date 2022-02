Lorena Cesarini | chi è l’attrice di Suburra co-conduttrice sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildiha preso il via e, come ogni anno da 3 anni a questa parte, il conduttore Amadeus ha al suo fianco cinque co-conduttrici. Alla seconda serata è la volta di, attrice conosciuta per aver recitato nella serie, record d’incassi e successo. La giovane artista calcherà ildel, entrando nelle case degli italiani con la sua bravura e il suo spiccato talento.: gli inizi deldi talentonasce a Roma nel 1987 e attualmente ha 35 anni. La mamma è senegalese, mentre il papà era italiano, venuto a mancare prematuramente quandoera giovanissima. Ottenuta la laurea in ...