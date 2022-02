Highsnob, chi è? Biografia, canzoni, vero nome e curiosità sul rapper (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Highsnob, chi è: il rapper di origini campane sarà in gara al Festival di Sanremo insieme alla collega Hu con il brano Abbi cura di te, interpretata nel corso della seconda serata. Highsnob, chi è: Biografia Highsnob è un rapper classe 1986, nato ad Avellino ma cresciuto alla Spezia. Un’infanzia e adolescenza non semplice: Stupefacenti, dipendenze, carcere, disturbi alimentari hanno accompagnato la sua gioventù. “Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico legato ad alcuni disturbi del comportamento alimentare causati dal bipolarismo, che è stato la natura di molti miei problemi. Mi è stato diagnosticato dieci anni fa. Non ho mai nascosto di soffrirne. Il mio primo disco, uscito nel 2018, lo intitolai proprio Bipopular. I disturbi mentali in Italia sono considerati ancora un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022), chi è: ildi origini campane sarà in gara al Festival di Sanremo insieme alla collega Hu con il brano Abbi cura di te, interpretata nel corso della seconda serata., chi è:è unclasse 1986, nato ad Avellino ma cresciuto alla Spezia. Un’infanzia e adolescenza non semplice: Stupefacenti, dipendenze, carcere, disturbi alimentari hanno accompagnato la sua gioventù. “Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico legato ad alcuni disturbi del comportamento alimentare causati dal bipolarismo, che è stato la natura di molti miei problemi. Mi è stato diagnosticato dieci anni fa. Non ho mai nascosto di soffrirne. Il mio primo disco, uscito nel 2018, lo intitolai proprio Bipopular. I disturbi mentali in Italia sono considerati ancora un ...

