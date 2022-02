Grave lutto per Luca Argentero: l’attore sarà assente a Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero, questa sera, non sarà tra i super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo: i motivi della sua assenza Finalmente siamo giunti all’attesissima settimana dedicata al Festival di Sanremo. Ieri, la prima puntata ha ottenuto uno share pari al 54% circa, mai così alti dal 2005. Gli ospiti della seconda serata saranno: Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Arisa, Malika Ayane e per finire Ermal Meta. Luca Argentero (Fonte: Instagram)Ad affiancare Amadeus ci sarà Lorena Cesarini come co-conduttrice della kermesse. Anche Luca Argentero doveva essere presente questa sera ma ha dovuto rinunciare a causa di un Grave lutto ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 febbraio 2022), questa sera, nontra i super ospiti della seconda serata del Festival di: i motivi della sua assenza Finalmente siamo giunti all’attesissima settimana dedicata al Festival di. Ieri, la prima puntata ha ottenuto uno share pari al 54% circa, mai così alti dal 2005. Gli ospiti della seconda serata saranno: Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Arisa, Malika Ayane e per finire Ermal Meta.(Fonte: Instagram)Ad affiancare Amadeus ciLorena Cesarini come co-conduttrice della kermesse. Anchedoveva essere presente questa sera ma ha dovuto rinunciare a causa di un...

Advertising

TerrinoniL : Sanremo 2022: stasera non ci sarà Luca Argentero, l'attore colpito da un grave lutto - giobeic : @inomniaparatus5 Secondo me se sei forte della tua consapevolezza puoi andare avanti x la tua e poi se sei ancora p… - BaldiniCastoldi : RT @MarioSchiani: Questo è un lutto grave. Per me e per tutti. Grazie #EzioFrigerio - - infoitcultura : Muore il suocero di Luca Argentero: l'attore per il grave lutto non sarà al Festival di Sanremo - infoitcultura : Sanremo, seconda serata: forfait di un artista a causa di un grave lutto -