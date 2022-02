È possibile misurare la letteratura?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si può valutare la grandezza di un autore calcolando a livello matematico il numero di ricorrenze nelle sue pagine? Si può comprendere Tolstoj tramite un diagramma? Prima che i puristi gridino all’orrore, forse è il caso di approfondire, con l’ausilio di una guida affidabile, le possibilità di questa nuova prassi d’indagine critica. In Falso movimento, pubblicato dalla casa editrice Nottetempo, Franco Moretti affronta una tendenza sempre più influente nella critica letteraria: lo studio “quantitativo” collegato alle cosiddette digital humanities. La sfida non è banale: unire l’immaginazione scientifica alla studio letterario. Moretti prende il titolo del suo saggio (in realtà una collezione di saggi e conferenze uniti dal filo rosso di una riflessione in fieri) da un noto film di Wim Wenders, a sua volta ispirato al romanzo di Goethe, Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister. Il ...

HolonixSRL : Grazie all’#IoT e alla #sensoristica intelligente è oggi possibile misurare – e quindi conoscere – i #dati della… - noventano : @katia_menditto È diverso dalla FORMA DELL'ACQUA, si svolge 20 anni prima: quella era una vera storia d'amore, ques… - IgnazioRocco : @DavideTosches Osservazioni giustissime. Noto solo che : 1. È possibile creare scorecard e linee guida più semplici… - le_baseggio : Chandra Candiani: 'Esistono luoghi come l'universo, che non si possono misurare: il cuore è uno di questi luoghi.… - AntonellaGramig : RT @ClinicoUlivi: #Stress e #Salute. Stress e #difeseimmunitarie Sapetecche è possibile misurare lo stato di stress? Ed anche riabilitarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : possibile misurare

Il Fatto Quotidiano

Grazie all'uso di dati e informazioni èsupportare le scelte nella definizione delle ... E' anche questo un modo nuovo per rilevare,e analizzare il progresso e la crescita economica ...Inoltre, èla pressione sanguigna in tempo reale , così come la frequenza cardiaca. In caso di dati anomali, è possibili analizzarli tramite l'app e inviarli a un medico ...Economia - Ma c'è una soluzione. Sarà possibile presentare domanda all'INPS per ricevere il congedo parentale Covid fino a Marzo 2022. La misura è stata prorogata, infatti, dal D. L. n. 221 del 2021.L’Inps lancia un nuovo servizio che si chiama PensAMi: scopriamo a cosa serve, a chi è destinato e perché è importante utilizzarlo. L’Inps ha deciso di fare il possibile per essere al servizio dei ...