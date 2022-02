Demireva e Ivanyuk i vincitori di UdinJump Development 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Udine 2 Febbraio 2022. UdinJump 2022. © Foto PetrussiDa stasera ci sono i nomi prestigiosi di Mirela Demireva e Ilya Ivannyk nell’albo d’oro di UdinJump Development. La quarta edizione del Meeting d’Italia, ideato dall’indimenticabile Alessandro Talotti e oggi portato avanti da Mario Gasparetto, Massimo Di Giorgio e la Libertas Udine del presidente Cristian Gerussi. I due vincitori, sotto gli occhi di Silvia Stibilj e del piccolo Elio Talotti, dei genitori di Alessandro, del leggendario Javier Sotomayor, ormai un habitué al palaIndoor “Ovidio Bernes”, di Giuseppe Gibilisco e dell’appassionato pubblico di Udine, hanno superato rispettivamente la misura di 1.90 per l’atleta bulgara e 2.29 per il saltatore di origine russa, che ha timbrato anche la migliore prestazione ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Udine 2 Febbraio. © Foto PetrussiDa stasera ci sono i nomi prestigiosi di Mirelae Ilya Ivannyk nell’albo d’oro di. La quarta edizione del Meeting d’Italia, ideato dall’indimenticabile Alessandro Talotti e oggi portato avanti da Mario Gasparetto, Massimo Di Giorgio e la Libertas Udine del presidente Cristian Gerussi. I due, sotto gli occhi di Silvia Stibilj e del piccolo Elio Talotti, dei genitori di Alessandro, del leggendario Javier Sotomayor, ormai un habitué al palaIndoor “Ovidio Bernes”, di Giuseppe Gibilisco e dell’appassionato pubblico di Udine, hanno superato rispettivamente la misura di 1.90 per l’atleta bulgara e 2.29 per il saltatore di origine russa, che ha timbrato anche la migliore prestazione ...

