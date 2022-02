Chi sono José e Alice, i due figli di Amadeus avuti da due matrimoni? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Amadeus sta conducendo la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva per quello che è ormai uno dei volti più noti (e apprezzati) della televisione italiana. Della sua carriera artistica e professionale si conosce ormai praticamente tutto e i fan di Amadeus sanno anche diversi dettagli della sua vita privata, a cominciare dal suo rapporto con l’attuale compagna di vita, Giovanna Civitillo. Proprio dall’amore con Giovanna è nato il secondo figlio di Amadeus, José Alberto, mentre la primogenita del conduttore, Alice, è venuta alla luce durante il suo primo matrimonio con Marisa Di Martino. Alice ha 23 anni e si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. La prima figlia di ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sta conducendo la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva per quello che è ormai uno dei volti più noti (e apprezzati) della televisione italiana. Della sua carriera artistica e professionale si conosce ormai praticamente tutto e i fan disanno anche diversi dettagli della sua vita privata, a cominciare dal suo rapporto con l’attuale compagna di vita, Giovanna Civitillo. Proprio dall’amore con Giovanna è nato il secondoo diAlberto, mentre la primogenita del conduttore,, è venuta alla luce durante il suo primoo con Marisa Di Martino.ha 23 anni e si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. La primaa di ...

Advertising

petergomezblog : “#DiMaioOut? L’ho lanciato io, non un robot”: ecco chi sono gli utenti dietro l’hashtag di Twitter. E perché, secon… - enpaonlus : La casa è in fiamme nel Torinese, cane guida salva la proprietaria ipovedente: “Se sono viva lo devo a Emma”… - Ettore_Rosato : Populismo e riformismo non sono compatibili. O si sta dalla parte di chi pensa che il Paese possa ripartire con ri… - giocor2 : #gfvip scrivo per chi non ha ironia nella vita a Davide di sto burro d arachidi non gliene può fregar di meno sta p… - PLLisTheWay : RT @noccioline_: ho visto questo momento come gesto di solidarietà a chi soffre, a chi piange sul cuscino e si contorce per il dolore. ho v… -