Carlo Conti, la decisione della Rai spiazza il conduttore: costretto a rinunciare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giorni di grande confusione in Rai. A farne le spese, tra i tanti, anche il conduttore Carlo Conti, che deve rimettersi alle decisioni aziendali sconvolgendo i suoi show. Brutte notizie… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giorni di grande confusione in Rai. A farne le spese, tra i tanti, anche il, che deve rimettersi alle decisioni aziendali sconvolgendo i suoi show. Brutte notizie… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gieffepparo : non lo so con certezza xke io mi sono ciucciato anche la merda di questo festival, quando vincevano carta e scanu.… - alexbyone1927 : Freddo 2022 pari al 45% Vabbè....????? ????? ???? per fortuna è febbraio, se mi metto mezz'ora sotto il sole divento co… - cchocolatechips : @Nicknameless_ quello sticker merita un tw carlo conti - _Alessio_88 : E Carlo Conti muto #Sanremo2022 - carolgiurla : Può niente . Ha già fallito una volta E allontanato . Riesumato da Carlo Conti altrimenti era in cantina . Iniziato… -