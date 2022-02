Carceri | Uspp | causa conguaglio un euro di stipendio ad agenti

Advertising

tusciatimes : Carceri, Uspp Lazio: “In un anno persi oltre 100 agenti penitenziari” -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Uspp

Ansa

Lo rende noto Ciro Auricchio, segretario regionale in Campania dell' Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria (). "L'ipotesi - spiega il sindacalista - è che a titolo di conguaglio siano ...Guido Pregnolato del sindacoLiguria, commenta: 'E' fondamentale un protocollo tra l'Asl 1 e ...] Navigazione articoli Genova, allarme COVID nelle: 42 positivi a Pontedecimo Danni ..."E' assurdo quanto ci è stato rappresentato oggi da centinaia di colleghi di Polizia Penitenziaria ai quali è stato corrisposto, come stipendio per il mese corrente, appena un euro". (ANSA) ...Catanzaro - 'Stiamo assistendo in questi giorni ad assegnazioni straordinarie di personale presso varie sedi d'Italia che probabilmente necessitano di integrazioni. Pur non entrando nel merito delle c ...