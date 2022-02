Bruxelles ha deciso | ?gas e nucleare sono «investimenti sostenibili»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il testo stabilisce cheentrambe fonti di transizione, utili quindi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come promesso dai Ventisette.

Non sono mancate le critiche su più fronti per via della presenza di entrambe le fonti, gas e nucleare, nella classificazione, detta comunemente qui atassonomia. Semplificando, hanno ...di Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - Gli investimenti in alcune centrali a gas e nucleari potrebbero essere considerati sostenibili in base alle norme proposte dalla Commissione europea, un piano che ...Il giorno X è arrivato. La Commissione Ue ha deciso che sia il gas fossile che il nucleare potranno avere l'etichetta verde nell'ambito della tassonomia ...