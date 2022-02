Angelozzi, Frosinone: “Gatti alla Juve, così lo hanno soffiato al Napoli” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Guido Angelozzi dirigente del Frosinone parla del trasferimento di Gatti alla Juventus. Ma anche del futuro di Alessio Zerbin. La Juventus è stata assoluta protagonista del mercato di gennaio. I bianconeri hanno piazzato il colpo Vlahovic, quasi ripagato le cessioni di Kulusevski e Bentancur che fanno arrabbiare i tifosi del Tottenham. Ma i bianconeri hanno chiuso anche per Zakaria e Gatti. Proprio del difensore parla Agelozzi a Radio Marte: “La Juventus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. Il giocatore era ambito da tante squadre importanti. La Juventus è stata lungimirante ad accaparrarselo con questa mossa, loro sono stati in vantaggio su altre squadre. C’era chi offriva di più ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Guidodirigente delparla del trasferimento dintus. Ma anche del futuro di Alessio Zerbin. Lantus è stata assoluta protagonista del mercato di gennaio. I bianconeripiazzato il colpo Vlahovic, quasi ripagato le cessioni di Kulusevski e Bentancur che fanno arrabbiare i tifosi del Tottenham. Ma i bianconerichiuso anche per Zakaria e. Proprio del difensore parla Agelozzi a Radio Marte: “Lantus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. Il giocatore era ambito da tante squadre importanti. Lantus è stata lungimirante ad accaparrarselo con questa mossa, loro sono stati in vantaggio su altre squadre. C’era chi offriva di più ...

