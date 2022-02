Agenas, occupazione intensive a 16%,calo 11 regioni in 24h (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Resta al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Italia ma, in 24 ore, cala in 11 regioni: Abruzzo (19%), Calabria (11%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (21%), ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Resta al 16% la percentuale di terapieoccupate dai pazienti Covid in Italia ma, in 24 ore, cala in 11: Abruzzo (19%), Calabria (11%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (21%), ...

