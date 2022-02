Addio Maurizio Zamparini, il grande mangia-allenatori che non si è mai fatto odiare: il ritratto e i segreti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Passione, notevoli capacità imprenditoriali, un sano pragmatismo nella vita e l'irresistibile tentazione di indossare la maschera da cattivo hanno accompagnato l'esistenza di Maurizio Zamparini, friulano di Bagnaria Arsa, scomparso ieri a 80 anni. Un attacco di peritonite ha debilitato il fisico già malandato e la mente offuscata dall'improvviso malore che, nell'ottobre scorso, gli portò via il figlio Armando di soli 23 anni nella sua casa di Londra. L'ex caudillo del Palermo - prima era stato presidente anche di Pordenone e Venezia - lascia la moglie Laura Giordani e 4 figli: Silvana, Greta, Andrea e Diego. Z come Zamparini è stato il marchio che ha restituito Palermo al grande calcio del nuovo millennio, riaccendendo gli entusiasmi di un'intera città. Il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Passione, notevoli capacità imprenditoriali, un sano pragmatismo nella vita e l'irresistibile tentazione di indossare la maschera da cattivo hanno accompagnato l'esistenza di, friulano di Bagnaria Arsa, scomparso ieri a 80 anni. Un attacco di peritonite ha debilitato il fisico già malandato e la mente offuscata dall'improvviso malore che, nell'ottobre scorso, gli portò via il figlio Armando di soli 23 anni nella sua casa di Londra. L'ex caudillo del Palermo - prima era stato presidente anche di Pordenone e Venezia - lascia la moglie Laura Giordani e 4 figli: Silvana, Greta, Andrea e Diego. Z comeè stato il marchio che ha restituito Palermo alcalcio del nuovo millennio, riaccendendo gli entusiasmi di un'intera città. Il presidente ...

