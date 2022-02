Visite mediche Cabral, la Lazio programma i test per domani (Di martedì 1 febbraio 2022) Visite mediche Cabral: domani il giocatore, nuovo acquisto della Lazio, è atteso in Paideia per i controlli medici del caso Ieri l’ufficialità e il deposito del contratto sul filo di lana, domani le Visite mediche in Paideia. Jovane Cabral è pronto ad atterrare sul mondo biancoceleste e dare a Sarri un’alternativa in più in attacco. Secondo quanto appurato da Lazionews24, l’esterno capovederdiano si recherà domani in Paideia per tutti i test clinici del caso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022)il giocatore, nuovo acquisto della, è atteso in Paideia per i controlli medici del caso Ieri l’ufficialità e il deposito del contratto sul filo di lana,lein Paideia. Jovaneè pronto ad atterrare sul mondo biancoceleste e dare a Sarri un’alternativa in più in attacco. Secondo quanto appurato danews24, l’esterno capovederdiano si recheràin Paideia per tutti iclinici del caso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

