Scappano a un controllo | mitra giù dal finestrino | 5 in manette

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un'auto non si ferma all’alt della polizia per un. Nella fuga gli occupanti gettano dalunaglietta Uzi. Cinque persone arrestate in zona San Siro

Advertising

SamaRosa70 : RT @78Tayler: @AxiaFel Ma la Cina ancora parla? Han causato sta follia e adesso credono di perpetrarla con un nuovo virus che arriva sempre… - 78Tayler : @AxiaFel Ma la Cina ancora parla? Han causato sta follia e adesso credono di perpetrarla con un nuovo virus che arr… - InFoDifesa : Scappano al controllo dei #Carabinieri. Scatta l’inseguimento, i militari sparano alle ruote dell’auto dei fuggitiv… - _SarCaustic : @antonellocapor2 Così, chi già possiede solida e certificabile esperienza (e apposta SCAPPANO e ti costringono a di… -

Ultime Notizie dalla rete : Scappano controllo

il Giornale

... in via Sauro, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato un moldavo di 36 anni residente a Castelfranco Veneto, gravato da pregiudizi penali, il quale nel corso di unalla ...I padroni di casavia raggiungendo il momentaneo massimo vantaggio di +17 quando Gaspardo ...minuti non spostano l'inerzia della partita dalle salde mani del Banco di Sardegna in...Un'auto non si ferma all’alt della polizia per un controllo. Nella fuga gli occupanti gettano dal finestrino una mitraglietta Uzi. Cinque persone arrestate in zona San Siro ...Resta in carcere un 55enne gravemente indiziato di più rapina: era stato arrestato in flagranza lo scorso 15 settembre, all’esito di uno specifico servizio di osservazione dei carabinieri di San Sebas ...