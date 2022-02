Sara e Jessica, travolte e uccise da un suv: il bulgaro già condannato per guida in stato di ebbrezza (Di martedì 1 febbraio 2022) Se condannato, non potrà beneficiare della condizionale. Il cittadino bulgaro che ha travolto e ucciso le due cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso sull'autostrada A28, era infatti già stato ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) Se, non potrà beneficiare della condizionale. Il cittadinoche ha travolto e ucciso le due cugineRizzotto eFragasso sull'autostrada A28, era infatti già...

Advertising

Merendero2000 : @sara_saretta___ Perchè il gioco di lui si è capito gli piace essere al centro dell'attenzione e dei pensieri di le… - Franca232323 : RT @TheBitchesAcc: Secondo le mie idee a breve ci sarà un giovani Vs over, io onestamente amerei vederlo. Una alleanza tra Soleil,Sophie,Je… - ValerioPaladin2 : RT @TheBitchesAcc: Secondo le mie idee a breve ci sarà un giovani Vs over, io onestamente amerei vederlo. Una alleanza tra Soleil,Sophie,Je… - sara_saretta___ : @fabioskyblue @DiJeru Ma veramente l'# è partito per barù che guardava jessica eh non diciamo cavolate - fabioskyblue : @DiJeru Non perché abbiamo dubbio su chi votare, perché si tifa Jessica e non Lulù. Ma perche si divideranno tantis… -