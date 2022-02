Sanremo 2022, streaming gratis RAI PLAY e diretta TV. Dove vedere l'evento, la scaletta e chi canta stasera? (Di martedì 1 febbraio 2022) La kermesse canora è ai blocchi di partenza e questa sera la prima serata su Rai 1.Quest’anno l’unica categoria in gara al 72° Festival di Sanremo si chiamerà “Artisti” (non ci sarà la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 1 febbraio 2022) La kermesse canora è ai blocchi di partenza e questa sera la prima serata su Rai 1.Quest’anno l’unica categoria in gara al 72° Festival disi chiamerà “Artisti” (non ci sarà la...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: “@SanremoRai mette insieme creatività e industria, arte e tecnologia. È un lavoro di squadra straordinario”. Marinella… - peppe76199232 : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: A Sanremo niente super infame tessera verde per i cantanti... (1.2.2022) -