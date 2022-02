Sanremo 2022 | programma di oggi | orari e palinsesto Ospiti della serata i Maneskin e Raoul Bova

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) Comincia questa sera la 72esima edizione del FestivalCanzone italiana, in onda in diretta su Rai 1 in prima, e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online sarà possibile rivedere le puntate anche in differita. Il Festival si potrà seguire in diretta anche su Rai Radio 2. Ognuna delle cinque serate di, infino a sabato 5 febbraio, sarà preceduta dall’anteprima, in onda dalle 20.30 alle 20.45. L’inizio di ognidel Festival è previsto per le 20.50, mentre la durata delle singole serate sarà variabile. Le prime quattro, stando ai listini, termineranno all’1.20, mentre lafinale del sabato durerà 40 minuti in più circa, con la chiusura prevista alle ore 2.00. Ilprima ...